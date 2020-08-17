» كاظم الساهر يوجه رسالة إلى اللبنانيين بعد انفجار مرفأ بيروت

17 أغسطس 2020 - 12:34 م

دعم المطرب العراقي، كاظم الساهر، شعب لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت الذي وقع قبل أسبوعين، وأسفر عن آلاف الضحايا ما بين قتلى ومصابين، برسالة وجهها إليهم.









وقال الساهر في الرسالة المصورة التي شاركها عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "ما أقوى الشعب العربي أمام المحن.. تحملهم الجروح والأزمات المستمرة.. كم يثبت قوتهم وقدرتهم وأصالتهم وتمسكهم بوطنهم".









وأضاف: "أحبائي في لبنان كلنا معكم.. شكرا لكم.. شكرا لجهودكم.. شكرا لجهود أبطال الصليب الأحمر الذين يعملون ليل نهار لمساعدة الناس.. أتمنى من الجميع أن يساهم في رفع المعاناة عن شعب لبنان".

















وكان انفجار عنيف قد هز مرفأ بيروت، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.











