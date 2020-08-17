مسئول: مياه النيل غير صالحة للزراعة أو الشرب

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مركز التميز



أكد الدكتور ياسر الشايب، مدير مركز التميز في بحوث المياه، أن المركز يعمل على دراسة هندسة المياه لغير المتخصصين، من خلال توجيههم بإعادة استخدام المياه مرة أخرى وتدويرها .

وأوضح خلال مداخلة "سكايب" ببرنامج صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، أن المركز يعمل على الأبحاث العلمية حول معالجة المياه والمناهج الدراسية الموجودة داخل الجامعات المتعلقة بالمياه وتطويرها لمواكبة العصر.

وتابع:" مياه نهر النيل غير صالحة للزراعة أو الشرب إلا بعد تعرضها للمعالجة والتنقية، خاصة مع إلقاء البعض للمخلفات فى مياه النيل ،معقبا:" مصر من أكثر شعوب العالم التى تعيد استغلال المياه أكثر من مرة فى العديد من المناحي الحياتية وخاصة في الزراعة".

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