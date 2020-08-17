حميات إمبابة عن كورونا :إحنا مش في أمان

17 أغسطس 2020 - 12:17 م









أكد الدكتور ماهر الحاوي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، أن عدم الخوف من وجود فيروس كورونا، سيتسبب في رفع نسبة الإصابة بالفيروس، معلقا: "إحنا مش في أمان".







وأضاف "الحاوي"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، أن الفترة الأخيرة خاصة بعد عيد الأضحى شهدت عدم التزام من جانب المواطنين بالإجراءات الاحترازية، فضلا عن حدوث تجمعات كبيرة.





ونوه بأن الموجة الثانية لن تحدث إلا بعد تسجيل "صفر إصابات" بالموجة الأولى، موضحا أن زيادة الأعداد التي نشهدها في مصر ليست موجة ثانية وإنما امتداد للموجة الأولى، لافتا إلى أن طبيعة الموجة الثانية غير معلومة، حيث قد يحدث تحور للفيروس، ويكون أكثر شراسة من الموجة الأولى.

