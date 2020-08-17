  • الإثنين 17 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر12:47 م
Advertisements
بحث متقدم
17 نوفمبر.. سما المصرى والنظام أمام القضاء

أول ظهور لـ "سما" بالبدلة البيضاء

الأهلى والمقالون

أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الطقس

"اطمئنوا".. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين

كورونا

ببلد عربي.. حالة نفير عام وإغلاق أسبوعين بسبب كورونا

الدكتور جمال شعبان

مفاجأة عن الفشل الكلوي يكشفها عميد معهد القلب السابق

كامل الوزير وزير النقل

وزير النقل: "عايز أختم حياتي في جبل الجلالة"

البائع

مرتضى منصور يلبي طلب بائع التين الشوكي بفرصة عمل بنادي الزمالك

وزيرة الصحة هالة زايد

الصحة للمواطنين: أرجوكم ساعدونا

الاهلى

مفاجأة.. الأهلى يخطط لخطف نجم الزمالك

إقالة مسؤولين كبار في الأمن المغربي بسبب تجاوزات مهنية

عصابة من بلد عربي تبتز مسئولا أمريكا بأشرطة غير أخلاقية

"اطمئنوا".. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين

آخر الأخبار

الطقس
الطقس

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

أحد قاطني عقار قصر النيل المنهار توجه رسالة عاجلة للرئيس

#

رسالة عاجلة من مجلس الوزراء للمواطنين بخصوص " كورونا "

#

رسالة عاجلة من "حماية المستهلك" للمواطنين

#

رسالة عاجلة من "السيسي" للمواطنين


طمأن الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بشأن حالة الطقس ،قائلا :"إننا يفصلنا على نهاية فصل الصيف شهر واحد فقط، لافتا إلى خلال هذه الفترة تتراوح درجات الحرارة ما بين 33 إلى 35 درجة.

وأضاف"شاهين"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن ارتفاع نسبة الرطوبة هو السبب في الشعور بارتفاع درجة الحرارة، منوها بأن الست أيام القادمة ستشهد استقرارا شديد في درجات الحرارة، حيث ستعود لمعدلاتها، فضلا على حدوث انخفاض طفيف في نسبة الرطوبة.

وأشار مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إلي أن الشبورة المائية هى الظاهرة الجوية المؤثرة على حالة الطقس، مناشدا المواطنين شرب كميات كبيرة من المياه، وعدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

يا بيروت

فراج إسماعيل

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» السعودية... عقوبة على تسيير طائرات مسيرة دون ترخيص
» الجيش اللبناني يعلن وصول طائرتين مصريتين محملتين بالمساعدات الغذائية
» كاظم الساهر يوجه رسالة إلى اللبنانيين بعد انفجار مرفأ بيروت
» "الجوكر" مهدد بالغياب عن لقاء القمة
» قرار جديد من "الجبلاية" بشأن مباراة "الأزمة"
» "اطمئنوا".. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين
» المالية للمصريين: "اعرف موازنة بلدك علشان تعرف حقك"
» مران الزمالك يحدد مصير "أوباما"
» الصين تمنح أول براءة اختراع للقاح "كورونا"
» صدمة بالوسط.. وفاة فنان شاب أثناء نومه فجأة
» وفاة شاعر عربي شهير فجأة.. وإصالة تنعيه

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:42 م

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة