أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

17 أغسطس 2020 - 11:30 ص

تقام اليوم الاثنين، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزهم مواجهة انتر ميلان وشختار دونيتسك، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، من مسابقة الدوري الأوروبي.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم

إنتر ميلان × شاختار دونيتسك الأوكرانى – التاسعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 1

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

إنبى × سموحه - الرابعة عصرا – على قناة أون تايم سبورت

المقاولون العرب × الإنتاج الحربى - السادسة والنصف مساء - على قناة أون تايم سبورت

الأهلى × أسوان - التاسعة مساء - على قناة أون تايم سبورت