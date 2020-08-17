ببلد عربي.. حالة نفير عام وإغلاق أسبوعين بسبب كورونا

17 أغسطس 2020 - 11:12 ص

قال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، اليوم الاثنين، إنه يجب فرض إجراءات العزل العام لمدة أسبوعين، بعد ارتفاع حاد في الإصابات بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.







