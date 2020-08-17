  • الإثنين 17 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر12:47 م
Advertisements
بحث متقدم
17 نوفمبر.. سما المصرى والنظام أمام القضاء

أول ظهور لـ "سما" بالبدلة البيضاء

الأهلى والمقالون

أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الطقس

"اطمئنوا".. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين

كورونا

ببلد عربي.. حالة نفير عام وإغلاق أسبوعين بسبب كورونا

الدكتور جمال شعبان

مفاجأة عن الفشل الكلوي يكشفها عميد معهد القلب السابق

كامل الوزير وزير النقل

وزير النقل: "عايز أختم حياتي في جبل الجلالة"

البائع

مرتضى منصور يلبي طلب بائع التين الشوكي بفرصة عمل بنادي الزمالك

وزيرة الصحة هالة زايد

الصحة للمواطنين: أرجوكم ساعدونا

الاهلى

مفاجأة.. الأهلى يخطط لخطف نجم الزمالك

إقالة مسؤولين كبار في الأمن المغربي بسبب تجاوزات مهنية

عصابة من بلد عربي تبتز مسئولا أمريكا بأشرطة غير أخلاقية

ببلد عربي.. حالة نفير عام وإغلاق أسبوعين بسبب كورونا

عرب وعالم

كورونا
كورونا

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

وفاة فنان عربي شهير بسبب "كورونا"

#

إيقاف عقود الزواج لمدة عام.. تعرف على قرار الحكومة

#

7 ملايين حالة حمل غير مقصود بسبب كورونا

#

تفاصيل وفاة أول فنان عربي بسبب كورونا

لبنان

اغلاق

فيروس كورونا

قال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، اليوم الاثنين، إنه يجب فرض إجراءات العزل العام لمدة أسبوعين، بعد ارتفاع حاد في الإصابات بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الوزير حمد حسن لإذاعة صوت لبنان: ”اليوم نعلن حالة النفير العام ونحتاج إلى قرار شجاع بالإقفال مدة أسبوعين“. وسجل لبنان أمس الأحد 439 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قفزة قياسية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

يا بيروت

فراج إسماعيل

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» السعودية... عقوبة على تسيير طائرات مسيرة دون ترخيص
» الجيش اللبناني يعلن وصول طائرتين مصريتين محملتين بالمساعدات الغذائية
» كاظم الساهر يوجه رسالة إلى اللبنانيين بعد انفجار مرفأ بيروت
» "الجوكر" مهدد بالغياب عن لقاء القمة
» قرار جديد من "الجبلاية" بشأن مباراة "الأزمة"
» "اطمئنوا".. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين
» المالية للمصريين: "اعرف موازنة بلدك علشان تعرف حقك"
» مران الزمالك يحدد مصير "أوباما"
» الصين تمنح أول براءة اختراع للقاح "كورونا"
» صدمة بالوسط.. وفاة فنان شاب أثناء نومه فجأة
» وفاة شاعر عربي شهير فجأة.. وإصالة تنعيه

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:42 م

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة