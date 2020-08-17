» قرار جديد من "الجبلاية" بشأن مباراة "الأزمة"

قال محمد الخولي، عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، إنه لا يوجد أي خلافات بين النادي ومسئولي اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني.

وأضاف محمد الخولي في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "كان هناك جلسة بيننا وبين مسئولي اتحاد الكرة لمناقشة الحصول على حقوق النادي المصري بشأن لقاء النادي الإسماعيلي".

وتابع الخولي: "عرضنا أوراقها واتحاد الكرة يدرس تلك المستندات التي ستحسم قرار اتحاد الكرة وننتظر عودة حق النادي المصري".

واختتم: "أمتلك الثقة الكاملة التي تؤكد على إعادة لقاء الإسماعيلي وسيتم اتخاذ القرار خلال ساعات".



