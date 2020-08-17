مرتضى منصور يلبي طلب بائع التين الشوكي بفرصة عمل بنادي الزمالك

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مرتضى منصور

الإبراشي

الأولى


وفر المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، فرصة عمل بالقلعة البيضاء لعزت الزاهي، بائع "التين الشوكي"، الذي تعرض للإهانة، خلال عمله، من موظفة.

وأكد الإعلامي وائل الإبراشي، "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن رئيس نادي الزمالك، سوف يلتقي "عزت الزاهي"، يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الرابعة عصرًا، لتلبية أمنيته بالعمل في نادي الزمالك.

وكان بائع "التين الشوكي" قد قال خلال مداخلة أمس ببرنامج "التاسعة"، إنه يحترم القانون وفي الوقت نفسه يسعى إلى جني قوت يومه من أجل الإنفاق على أسرته، متابعا: "أنا بحترم القانون.. الحكومة فوق راسي.. وأنا بناشد رئيس نادي الزمالك أنه يشغلني في النادي حتى لو هلم زبالة.. أنا زملكاوي وكل عائلتي زملكاوية".

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