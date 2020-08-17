أحد قاطني عقار قصر النيل المنهار توجه رسالة عاجلة للرئيس

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السيسي

دي إم سي

الاسمرات


عرض برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، تقريرًا مصورًا يرصد نقل أسر عقار قصر النيل المنهار إلى شقق سكنية مجهزة في حي الأسمرات.

وقالت إحدى المواطنات، خلال التقرير المعروض والتي تم نقلها لحي الأسمرات بعد انهيار العقار: " إنهم استلموا وحدة سكنية مجهزة بعد ساعتين من انهيار العقار، موجهة التحية للرئيس السيسي ،قائلة : "جزيل الشكر للرئيس السيسي ومحافظ القاهرة".

وتابعت :"الرئيس في كل محنة هو الوحيد اللي بينقذ حياة المصريين، الرئيس السيسي صاحب فضل علي كل مصري ربنا يعنه علي مشاكل المصريين ".

وأعلنت النيابة العامة تفاصيل تحقيقاتها في حادث انهيار منزل «قصر النيل»، وأفادت بأنها تلقت إخطارًا بانهيار العقار رقم (50) صباح يوم الخامس عشر من شهر أغسطس عام 2020 بشارع قصر النيل بمحافظة القاهرة؛ فانتقلت لمعاينته وتبينت انهيار 3 أدوار علوية من جانبه الأيسر، والطابق الخاص بالغرف بجانبه الأيمن، ثم انتقلت «النيابة العامة» إلى «ديوان حي عابدين» وضبطت أصل ملف العقار المنهار الذي تبين إنشاؤه منذ عام 1941، وصدور عدة قرارات بتنكيسه آخرها عام 1993م.

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