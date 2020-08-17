وزير النقل: "عايز أختم حياتي في جبل الجلالة"

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كامل الوزير وزير النقل
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النقل

المحور

أسامة كمال

كامل الوزير



أبدي المهندس كامل الوزير، وزير النقل، سعادته بجبل الجلالة ،قائلا : "أتمنى أن أختم حياتي في جبل الجلالة"، لافتًا إلى أن أول طائرة تهبط على جبل الجلالة كانت في أول جمعة في أبريل عام 2014.

وأكد "الوزير"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن هدف الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أن تتحول هضبة الجلالة إلى مدينة عالمية.

وتابع: "أنشأنا مدينة صناعية كبيرة تضم 8 مصانع للرخام ومصانع للجرانيت"، معقبا: "جميع خيرات الله موجودة في جبل الجلالة"، لافتًا إلى أن مساحة مدينة الجلالة ستصل إلى 19 ألف فدان.

وافتتح الري?يس عبد الفتاح السيسي أمس المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الا?نفاق، ووضع حجر الاساس لمحطة عدلي منصور التبادلية التي تعد ا?حدى المحطات المركزية الكبري لربط العاصمة الا?دارية الجديدة بجميع مدن ومحافظات الجمهورية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المحطة ستكون مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا.

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