  • الإثنين 17 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر12:48 م
Advertisements
بحث متقدم
17 نوفمبر.. سما المصرى والنظام أمام القضاء

أول ظهور لـ "سما" بالبدلة البيضاء

الأهلى والمقالون

أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الطقس

"اطمئنوا".. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين

كورونا

ببلد عربي.. حالة نفير عام وإغلاق أسبوعين بسبب كورونا

الدكتور جمال شعبان

مفاجأة عن الفشل الكلوي يكشفها عميد معهد القلب السابق

كامل الوزير وزير النقل

وزير النقل: "عايز أختم حياتي في جبل الجلالة"

البائع

مرتضى منصور يلبي طلب بائع التين الشوكي بفرصة عمل بنادي الزمالك

وزيرة الصحة هالة زايد

الصحة للمواطنين: أرجوكم ساعدونا

الاهلى

مفاجأة.. الأهلى يخطط لخطف نجم الزمالك

إقالة مسؤولين كبار في الأمن المغربي بسبب تجاوزات مهنية

عصابة من بلد عربي تبتز مسئولا أمريكا بأشرطة غير أخلاقية

عصابة من بلد عربي تبتز مسئولا أمريكا بأشرطة غير أخلاقية

عرب وعالم

إقالة مسؤولين كبار في الأمن المغربي بسبب تجاوزات مهنية
إقالة مسؤولين كبار في الأمن المغربي بسبب تجاوزات مهنية

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

كورونا.. بلد عربي يسجل أكثر من 2000 إصابة في يوم

#

تحذيرات من أزمة غذائية كبيرة قد يواجهها بلد عربي

#

مشاهد «العري» على «BBC» تصيب المشاهدين بالصدمة

#

خطوة غير متوقعة من ليفربول للحفاظ على نجمه من ريال مدريد

المغرب،

ابتزاز

مسؤول أمريكي

أشرطة جنسية

تنظر محكمة الاستئناف في الرباط اليوم، في ملف عصابة مغربية كانت تبتز مسؤولا أمريكيا بأشرطة جنسية.

وتقدم المسؤول الأمريكي الذي يشغل منصبا رفيعا بواشنطن، بشكوى لدى السفارة المغربية بالولايات المتحدة الأمريكية، مفادها أنه تعرض للابتزاز الجنسي عبر مراحل من طرف أحد الشبان، وأنه قام بتحويلات للشخص الذي كان يبتزه بلغت 7000 دولار، لكنه استمر في تهديداته حسب موقع ”أخبارنا الجالية “ المغربي.


وتدخلت الأجهزة الأمنية المغربية للتحقيق في الواقعة مستندة إلى رقم الهاتف الذي أدلى به المشتكي.


فتمكنت شرطة مدينة سلا من إلقاء القبض على متهمين ووضعهما بسجن العرجات على ذمة التحقيق، فيما أصدرت مذكرة بحث بحق العقل المدبر للشبكة المقيم بمدينة خريبكة، و الذي توارى تماما عن الأنظار.


وتبين أن العقل المدبر حصل على 50 تحويلا ماليا، فيما تسلم أحد شريكيه 20 و الآخر 15 تحويلا ماليا مقابل عدم نشر الأشرطة الجنسية.


واتضح وجود ضحايا آخرين تعرضوا للابتزاز من طرف الشبكة الإجرامية، وتم حجز وصولات بتحويلات مالية مهمة، كما يشتبه في متاجرة أحدهم بالمخدرات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

يا بيروت

فراج إسماعيل

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» السعودية... عقوبة على تسيير طائرات مسيرة دون ترخيص
» الجيش اللبناني يعلن وصول طائرتين مصريتين محملتين بالمساعدات الغذائية
» كاظم الساهر يوجه رسالة إلى اللبنانيين بعد انفجار مرفأ بيروت
» "الجوكر" مهدد بالغياب عن لقاء القمة
» قرار جديد من "الجبلاية" بشأن مباراة "الأزمة"
» "اطمئنوا".. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين
» المالية للمصريين: "اعرف موازنة بلدك علشان تعرف حقك"
» مران الزمالك يحدد مصير "أوباما"
» الصين تمنح أول براءة اختراع للقاح "كورونا"
» صدمة بالوسط.. وفاة فنان شاب أثناء نومه فجأة
» وفاة شاعر عربي شهير فجأة.. وإصالة تنعيه

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:42 م

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة