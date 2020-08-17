عصابة من بلد عربي تبتز مسئولا أمريكا بأشرطة غير أخلاقية

17 أغسطس 2020 - 10:40 ص

تنظر محكمة الاستئناف في الرباط اليوم، في ملف عصابة مغربية كانت تبتز مسؤولا أمريكيا بأشرطة جنسية.









وتقدم المسؤول الأمريكي الذي يشغل منصبا رفيعا بواشنطن، بشكوى لدى السفارة المغربية بالولايات المتحدة الأمريكية، مفادها أنه تعرض للابتزاز الجنسي عبر مراحل من طرف أحد الشبان، وأنه قام بتحويلات للشخص الذي كان يبتزه بلغت 7000 دولار، لكنه استمر في تهديداته حسب موقع ”أخبارنا الجالية “ المغربي.









وتدخلت الأجهزة الأمنية المغربية للتحقيق في الواقعة مستندة إلى رقم الهاتف الذي أدلى به المشتكي.









فتمكنت شرطة مدينة سلا من إلقاء القبض على متهمين ووضعهما بسجن العرجات على ذمة التحقيق، فيما أصدرت مذكرة بحث بحق العقل المدبر للشبكة المقيم بمدينة خريبكة، و الذي توارى تماما عن الأنظار.









وتبين أن العقل المدبر حصل على 50 تحويلا ماليا، فيما تسلم أحد شريكيه 20 و الآخر 15 تحويلا ماليا مقابل عدم نشر الأشرطة الجنسية.







