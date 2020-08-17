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الصين تمنح أول براءة اختراع للقاح "كورونا"

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لقاح كورونا لن يكون فعالاً بنسبة مائة في المائة
لقاح كورونا لن يكون فعالاً بنسبة مائة في المائة

وكالات- الدويني فولي

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الصين

براءة اختراع

فيروس كورونا

منحت الصين، شركة ”كانسينو بيولوجيكس“ المحلية، براءة اختراع للقاح ”إيه دي5-إن سي أو في“ ضد فيروس كورونا المستجد.

وقالت صحيفة ”الشعب“ اليومية الرسمية يوم الأحد، إن ”هذه أول براءة اختراع تمنحها الصين للقاح كورونا“.


ونقلت الصحيفة عن وثائق نشرتها الإدارة الوطنية للملكية الفكرية بالصين قولها إنه تم إصدار براءة الاختراع في 11 أغسطس.


وأعلنت السعودية هذا الشهر، أنها تعتزم بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح كانسينو.


وقالت الشركة الصينية إنها تجري أيضا مباحثات مع روسيا والبرازيل وتشيلي لبدء المرحلة الثالثة من التجارب في تلك الدول.

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