مفاجأة عن الفشل الكلوي يكشفها عميد معهد القلب السابق

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الحياة

الفشل الكلوي

معهد القلب

جمال شعبان



فجر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، مفاجأة مدوية عم مرض الفشل الكلوي في مصر ، قائلا :"تناول المسكنات من خطر كبير ، منوها بأن نسبة كبيرة من الشباب الذين أصيبوا بجلطات الفترة الأخيرة كان بسبب الإكثار في تناول المسكنات.

وأضاف "شعبان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"،قائلا :" أحيانا الإكثار من تناول المسكنات يتحول إلى نوع من الإدمان، لافتا إلى أن البنادول أخف أنواع المسكنات، كاشفا عن أن سبب زيادة مرض الفشل الكلوي في مصر هو زيادة ضغط الدم، والإفراط في تناول المسكنات، وليس المياه الملوثة فقط كما يعتقد البعض.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأحد، خروج 977 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 58835 حالة حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 116 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 96336 حالة من ضمنهم 58835 حالة تم شفاؤها، و5141 حالة وفاة.

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