المالية للمصريين: "اعرف موازنة بلدك علشان تعرف حقك"

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الموازنة الجديدة



كشف محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية، تفاصيل الموازنة الجديدة للدولة، التي أعلنت عنها الدولة المصرية في اليوم الأول للسنة المالية الجديدة والتي قدرت بنحو 2.2 تريليون جنيه.

وقال عبد الفتاح، في لقائه ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، قائلا:" عادة ما تكون الموازنة كل عام أكبر من العام الذي يسبقه، موضحًا أن إجمالي مصروفات الموازنة الجديدة يصل إلى 1713 مليار جنيه، وهو يزيد عن إجمالي المصروفات العام الماضي الذي قدر بـ1574 مليار جنيه.

وتابع :" هذه الموازنة توسعية وليست انكماشية، موجهًا رسالة إلى المصريين "اعرف موازنة بلدك علشان تعرف حقك".

وكانت وزارة المالية قد أعلنت تنفيذ أكبر موازنة عامة للدولة والتي تـــبلغ 2،2 تريليون جـــنيه منها 1،7 تريليون جـــنيه للمصروفـــات بزيـــادة 138،6 مليار جنيه عن موازنة العام المالي 2019 2020، ومن المقرر تنفيذ كل المدفوعات على أبواب الموازنة من خلال منظومة الدفع الإلكتروني عن طريق إصدار أوامر الدفع الإلكترونية، والالتزام بتقديم طلبات التعزيزات على منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS».

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