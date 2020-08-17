مفاجأة.. الأهلى يخطط لخطف نجم الزمالك

محمد عبد الحارس
دخل مسئولو الأهلي في مفاوضات مع يوسف أوباما صانع ألعاب الزمالك.
وتابع" سيف زاهر": "لا نريد أن يتحدث أحد عن لماذا دخل الأهلي في مفاوضات مع يوسف أوباما؟، هذا الزمن انتهى والزمالك فعل نفس الأمر مع رمضان صبحي".
وأضاف: خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس"، أن مجلس إدارة النادي الأهلي لم يتنبأ بخطر رحيل اللاعبين على الرغم من معرفته بخطورة ارتفاع المقابل المادي داخل الوسط الرياضي المصري.
وواصل سيف زاهر: "الأموال تتحدث وارتفاع القيمة تساعد على رحيل اللاعبين من الأهلي والزمالك.. مفيش انتماء في الوقت الحالي".
وواصل: "جمهور الأهلي هو المدافع الحقيقي عن القلعة الحمراء في الوقت الحالي وهو صانع النجوم ومساند للإدارة.. محمود الخطيب محظوظ بالجمهور".
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