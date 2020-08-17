مران الزمالك يحدد مصير "أوباما"

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أوباما

الزمالك

نادى مصر

المران

كارتيرون

يحدد المران الأخير للزمالك، اليوم، موقف صانع الألعاب يوسف أوباما، مهاجم الفريق من العودة للمشاركة مع الأبيض أمام نادى مصر، فى المباراة التى ستجمع الفريقين، فى التاسعة من مساء غد الثلاثاء، على ستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة العشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق أكد جاهزية اللاعب للعودة للمشاركة مع أبناء ميت عقبة، إلا إنه سينتظر الوقوف على حالة اللاعب فى المران الختامى اليوم من أجل تحديد موقفه بشكل نهائى من التواجد فى اللقاء من عدمه، بعدما تعافى من إصابة العضلة الأمامية التى أبعدته عن مباريات الفريق خلال الفترة الماضية.

وكان الزمالك تغلب على مصر المقاصة الجولة الماضية بهدف نظيف فى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة أملاً فى تحسين مركزه فى جدول ترتيب الدورى.


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