الصحة للمواطنين: أرجوكم ساعدونا

17 أغسطس 2020 - 09:43 ص









ناشد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، المواطنين بالعودة مرة أخرى للإجراءات الوقائية، وارتداء الكمامة، وتجنب التجمعات العائلية، وتجنب الأماكن العامة المزدحمة من مواجهة فيروس كورونا المستجد، قائلا: "أرجوكم ساعدونا".







وأكد مجاهد، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن أصحاب الأمراض المزمنة أكثر عرضة لفيروس كورونا، مخاطبين المواطنين: "حافظوا على أسركم وأهلكم واحموا أنفسكم، وحافظوا على الغذاء الصحي".











وحذر من التراخي والتهاون في إتباع الإجراءات الوقائية قد يعود بنا إلى البداية، متابعًا: "يجب عدم تناول الفيتاميات وأدوية رفع المناعة بدون الطبيب".







وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلي أن الدولة جاهزة ومستعدة لمواجهة أي شيء، ويوجد مستشفيات للعزل، بالإضافة إلى مستشفيات وزارة الصحة، هناك ترصد وتقصي للمصابين.

