  • الإثنين 17 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر03:25 م
Advertisements
بحث متقدم
الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا سارًا

"الديهي": الدولة المصرية تقود مشروعًا تاريخيًا لإعادة إنتاج الطبقة الوسطى

الديهي للرئيس: وفرت علينا ربع قرن تطوير وعمل

السيسي في المترو

استخرج اشتراك مترو مدى الحياة للرئيس

كورونا

حميات إمبابة عن كورونا :إحنا مش في أمان

17 نوفمبر.. سما المصرى والنظام أمام القضاء

أول ظهور لـ "سما" بالبدلة البيضاء

الأهلى والمقالون

أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الطقس

"اطمئنوا".. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين

كورونا

ببلد عربي.. حالة نفير عام وإغلاق أسبوعين بسبب كورونا

الدكتور جمال شعبان

مفاجأة عن الفشل الكلوي يكشفها عميد معهد القلب السابق

كامل الوزير وزير النقل

وزير النقل: "عايز أختم حياتي في جبل الجلالة"

رأي مفاجيء لمحمد أبو تريكة في رحيل لاعبي الأهلي بسبب المال

الرياضة

أبو تريكة
أبو تريكة

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

مجدي عبد الغني يفاجيء الجميع بتصريحات مثيرة عن أبو تريكة

#

لهذه الأسباب رفض بركات اختيار أبو تريكة ضمن الأفضل في تاريخ مصر

#

ماذا قال أبو تريكة عن إعادة فتح المساجد مرة أخرى؟

#

أبو تريكة يروي أغرب موقف حدث له مع إمام مسجد بأفريقيا: بو جلبان شاهد

ابو تريكة

أعاد الإعلامي شريف جمعة تداول مقولة لأسطورة الأهلي محمد أبو تريكة قالها في أعقاب رفضه لعرض احتراف خارجي وتفضيله البقاء في الأهلي وذلك على هامش رحيل أكبر لاعبي الأهلي مثل رمضان صبحي وإكرامي وأحمد فتحي بسبب تلقيهم عروضا مالية أعلى.

وقال جمعة في تغريدة عبر تويتر: محمد ابو تريكة قال : أنا خايف أمشي و أحترف، وغيري يمشى ويحترف، ونسيب النادى الأهلي وهو محتاجلنا أصل الأهلي خيره علينا وميستاهلش كده مننا .

واستغنى الأهلي عن شريف إكرامي ومن قبله حسام عاشور فيما تمنى التوفيق لأحمد فتحي و رمضان صبحي بعد إعلان انتقالهم إلى بيراميدز.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

يا بيروت

فراج إسماعيل

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» 1372 إصابة جديدة بكورونا في السعودية
» إعلامية :هنخليكم تسيبوا عربياتكم الخاصة و تركبوا موصلات
» «شوبير» ينتقد أداء الأهلى بالمباريات
» ساديو ماني أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي
» "كارتيرون" يعدل موعد مران الزمالك
» مفاجأة الأهلى يفكر فى إعارة "بادجي"
» السعودية... عقوبة على تسيير طائرات مسيرة دون ترخيص
» الجيش اللبناني يعلن وصول طائرتين مصريتين محملتين بالمساعدات الغذائية
» كاظم الساهر يوجه رسالة إلى اللبنانيين بعد انفجار مرفأ بيروت
» "الجوكر" مهدد بالغياب عن لقاء القمة
» قرار جديد من "الجبلاية" بشأن مباراة "الأزمة"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:42 م

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة