  • الإثنين 17 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر03:25 م
Advertisements
بحث متقدم
الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا سارًا

"الديهي": الدولة المصرية تقود مشروعًا تاريخيًا لإعادة إنتاج الطبقة الوسطى

الديهي للرئيس: وفرت علينا ربع قرن تطوير وعمل

السيسي في المترو

استخرج اشتراك مترو مدى الحياة للرئيس

كورونا

حميات إمبابة عن كورونا :إحنا مش في أمان

17 نوفمبر.. سما المصرى والنظام أمام القضاء

أول ظهور لـ "سما" بالبدلة البيضاء

الأهلى والمقالون

أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الطقس

"اطمئنوا".. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين

كورونا

ببلد عربي.. حالة نفير عام وإغلاق أسبوعين بسبب كورونا

الدكتور جمال شعبان

مفاجأة عن الفشل الكلوي يكشفها عميد معهد القلب السابق

كامل الوزير وزير النقل

وزير النقل: "عايز أختم حياتي في جبل الجلالة"

رسالة صادمة من شهيد الاطباء بالإسكندرية: لن أفرح بأطفالي لكن أديت عملي

الصفحة الأخيرة

الطبيب الراحل
الطبيب الراحل

خلود عادل

أخبار متعلقة
#

رسالة عاجلة من الملك سلمان بعد خروجه من المستشفي

#

سجن «القرد المخمور» مدى الحياة.. قتل صاحبه وأصاب 250 آخرين

#

رسالة مبكية من مدرب "صلاح" قبل ساعات من التتويج بالدوري

#

رسالة عاجلة من"الإبراشى" لأهالى الصعيد

الطبيب أحمد ماضي

ترك طبيب مصري رسالة مؤلمة قبل وفاته بساعات كشف فيها عن وصيته في أعقاب إصابته بفيروس كورونا.

وقال الطبيب أحمد ماضي في رسالة عبر فيس بوك: "بينما أنا راقد على سريري بالعناية المركزة، أكافح كي أتنفس الهواء بصعوبة، وأعاني من ألم رهيب ينهش كل قطعة من جسدي، الذي لم يبقى فيه شيء غير متصل بأنابيب وخراطيم، أراقب نظرات زملائي من الأطباء والتمريض ما بين خوف ورجاء، وتحركات سريعة ومضطربة لتجهيز جهاز التنفس الصناعي لهبوط حاد في نسبة الأوكسيجين بالدم، معلنا فشل جهازي التنفسي الرباني في العمل".

واستكملت الرسالة: "وبداية طريق أنا أعلم نهايته المحتومة طالما شاهدته وأنا الطبيب المسؤول عن علاج هذا المرض اللعين، وأستطيع أن أرى نهايته الآن بوضوح منذ أيام ودعت زميلا لي كان يرقد على بعد خطوات مني وكان قد سبقني إلى ما أنا ذاهب إليه الآن، لست والله خائفاً الآن، فأنا أشهد الله بأني لم أقصر في أداء الواجب وتحمل الأمانة، وأرجو من الله أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم وأن يجعل عملنا ومرضنا هذا في ميزان حسناتنا يوم نلقاه، كل ما أرجو إن بادر بي الأجل وحانت لحظة الفراق أن يتكفل الله برعايته وحفظه أسرتي وأطفالي الذين افتقدهم بشدة ويعتصر قلبي فراقهم".

وتابع: "وصيتي إليك يا الله أطفالي الذين لن أفرح بهم أستودعك يا الله هؤلاء الأطفال الضعفاء الذين لا حول لهم ولا قوة إلا بك، وأن تذكروني إخوتي بكل جميل ولا تنسوني من صالح دعائكم أخوكم أحمد ماضي".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

يا بيروت

فراج إسماعيل

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» 1372 إصابة جديدة بكورونا في السعودية
» إعلامية :هنخليكم تسيبوا عربياتكم الخاصة و تركبوا موصلات
» «شوبير» ينتقد أداء الأهلى بالمباريات
» ساديو ماني أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي
» "كارتيرون" يعدل موعد مران الزمالك
» مفاجأة الأهلى يفكر فى إعارة "بادجي"
» السعودية... عقوبة على تسيير طائرات مسيرة دون ترخيص
» الجيش اللبناني يعلن وصول طائرتين مصريتين محملتين بالمساعدات الغذائية
» كاظم الساهر يوجه رسالة إلى اللبنانيين بعد انفجار مرفأ بيروت
» "الجوكر" مهدد بالغياب عن لقاء القمة
» قرار جديد من "الجبلاية" بشأن مباراة "الأزمة"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:42 م

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة