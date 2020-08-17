الموت يفجع الفنان خالد سليم

17 أغسطس 2020 - 07:31 ص

فُجع الفنان خالد سليم بوفاة ابن خالته ، مطالبا الناس بالدعاء له بالرحمة والمغفرة .





وقال في تدوينة عبر "فيس بوك" : البقاء لله .. انتقل الى رحمة الله تعالى ابن خالتي احمد فاروق العطفي ... إنّا لله .. و إنّا اليه راجعون .. رجاءً اقرأوا له الفاتحة