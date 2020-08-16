  • الإثنين 17 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر03:01 ص
Advertisements
بحث متقدم
الشرطة الكويتية

كويتي وسعودي يعتديان بالضرب المبرح على طبيب مصري

سد النهضة

"الخارجية" تكشف موعد استئناف مفاوضات سد النهضة

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

مترو الأنفاق صائم عن الخدمة في رمضان

التفاصيل الكاملة لتحريك أسعار تذاكر مترو الأنفاق

مترو الأنفاق

وزير النقل: هؤلاء لن يطبق عليها زيادة أسعار المترو

السيسي وسلمان

بيان مصري قوي دعمًا للسعودية

وافدين في الكويت

الكويت تقرر إنهاء عمل جميع الوافدين من هذه الفئة العمرية

ماليزيا تمنح شيخ الأزهر جائزة الشخصية الإسلامية الأولى في 2020

ماليزيا تمنح شيخ الأزهر جائزة الشخصية الإسلامية الأولى في 2020

كامل الوزير

بعد زيادتها.. وزير النقل يعلن الأسعار الجديدة لتذاكر مترو الأنفاق

وزير التعليم العالي

"التعليم العالي": دواء بـ20 جنيهًا يدمر كورونا

رئيس المكسيك: لقاح كورونا سيكون جاهزًا أوائل العام

عرب وعالم

لقاح كورونا لن يكون فعالاً بنسبة مائة في المائة
لقاح كورونا لن يكون فعالاً بنسبة مائة في المائة

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

في الربع الأخير من هذا العام .. بشرى سارة عن لقاح كورونا

#

وفاة طبيب بالقليوبية متأثرًا بكورونا تاركًا رسالة مؤثرة

#

"تاج الدين": لقاح جامعة أكسفورد الأقرب لمواجهة كورونا‎

#

"تاج الدين" يكشف عن موعد طرح أول لقاح لـ كورونا

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أبرادور في تسجيل فيديو بثه على تويتر، اليوم الأحد 16 أغسطس، إنه يتوقع أن يكون لقاح مرض "كوفيد-19" جاهزًا للاستخدام في البلاد خلال الربع الأول من العام المقبل.
وعقدت حكومته شراكة مع الأرجنتين وشركة أسترا زينيكا لإنتاج لقاح لفيروس كورونا لطرحه في أنحاء أمريكا اللاتينية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

يا بيروت

فراج إسماعيل

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الاحتلال يعلن قصف أهداف لـ"حماس" في غزة
» كامل الوزير: "السيسي يدفع كارتة الطرق التي يمر بها"
» رئيس المكسيك: لقاح كورونا سيكون جاهزًا أوائل العام
» كورونا ينتشر بين بائعات الهوى ويثير مخاوف في إسبانيا
» الشرطة البريطانية تحذر من حبوب «دونالد ترامب»: خطر على الصحة
» بيان مصري قوي دعمًا للسعودية
» أفضل الأطعمة التي تعزز الحالة المزاجية.. تعرف عليها
» الوزير: الرئيس اتخذ هذا القرار حفاظًا على أرواح المواطنين
» كورونا يسجل أسوأ حصيلة يومية في المغرب
» الوزير: السيسى استخرج اشتراك مترو مدى الحياة ورفض ياخده غير لما يدفع ثمنه
» دخلت أرضًا زراعية لقضاء حاجتها.. فاغتصبت وقتلت

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:57 ص

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة