التفاصيل الكاملة لتحريك أسعار تذاكر مترو الأنفاق

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أنه بدءاً من غداً الإثنين 17/8/2020 سيتم تحريك سعر تذكرة مترو الأنفاق للخطوط الثلاثة وذلك تزامناً مع افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو ( هارون - عدلى منصور ).



ومن المقرر أن تكون الزيادة للخطوط الثلاثة كالتالي: الخط الأول "حلوان - المرج الجديدة " والخط الثانى " شبرا الخيمة - المنيب " والخط الثالث " العتبة - عدلى منصور " سيكون سعر التذكرة لعدد 9 محطات 5 جنيهات، وعدد 16 محطة 7 جنيهات ، وعدد أكثر من 16 محطة 10 جنيهات، وخاصة مع فتح المحطات الجديدة من الخط الثالث أمام الركاب اليوم وهي محطات " النزهة - هشام بركات - قباء - عمر بن الخطاب - الهايكستب - عدلى منصور".

