نشأت الديهي: كورونا قادم.. احترسوا ولا تأمنوا جوانبه

16 أغسطس 2020 - 09:50 م





قال الإعلامي نشأت الديهي، إن فترة العزل وحظر التجوال التي عاشها المصريون الفترة الماضية كانت صعبة على الجميع، لكنها كانت فترة مهمة حمايةً لأرواح المواطنين.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأحد، أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قادم، موجهًا نصيحة للجميع بالاحتراز من العدوى وأخذ الاحتياطات، قائلًا: "كورونا قادم علينا أن نحترس ولا نأمن جوانبه".

وكان موقع "BBC" نشر دراسة قام بها علماء في بريطانيا، توقعت أن تكون الموجة الثانية لانتشار جائحة كورونا في فصل الشتاء المقبل أسوأ بكثير من الموجة الأولى.



