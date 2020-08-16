الديهي يروي جولته «المذهلة» داخل جامعة بالعاصمة الإدارية: «أشعر بالانبهار»

16 أغسطس 2020 - 09:40 م





روى الإعلامي نشأت الديهي، جولة قام بها رفقة عدد من المسئولين بالجامعة الألمانية في العاصمة الإدارية الجديدة، كاشفًا عن التطور الذي يحظى به هذا الصرح الجامعي.

وقال "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأحد، إنه "شعر بالانبهار" لدى جولته بالجامعة الألمانية، حيث شاهد العديد من الروبوتات والابتكارات التكنولوجية المتطورة، على يد مشروعات بحثية لباحثين وطلاب.

وأضاف أنه عندما استقل سيارة ليطوف بها الجامعة، اكتشف أنه في موقع القيادة، وفجأة انطلقت السيارة ذاتيًا بدون تدخل من أحد.

وعقب الإعلامي: "لدينا إمكانيات تمكنا من العودة لمصاف الدول المتقدمة"، مشددًا: "مصر دولة واعدة تعليميًا وعلميًا وبحثيًا خلال المرحلة المقبلة".





