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بعد أزمة بيلاروسيا.. الديهي: أوروبا تعبث بروسيا وبوتين لن يصمت

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الاحتجاجات التي تعم حاليًا أرجاء دولة بيلاروسيا شرق أوروبا، تأتي بدعم من أوروبا، معقبًا: "إنه تحرش أوروبي بروسيا عن طريق بيلاروسيا".
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأحد، أن العبث الأوروبي لن يقابل بالصمت من قبل الرئيس الروسي فلادمير بوتين؛ حيث تعتبر بيلاروسيا بوابة خلفية للدولة الروسية.
وعن آفاق التحرك الروسي ضد أوروبا، أوضح الإعلامي أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة ستشكل الكثير من التغيرات السياسية على مستوى العالم.
واحتج الآلاف من المعارضة وسط العاصمة البيلاروسية مينسك، مطالبين بانتخابات رئاسية، فيما هاجم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، متهمًا قوات حلف الناتو بأنها كانت تحتشد على حدود للبلاد، وهو ادعاء نفاه الحلف.


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