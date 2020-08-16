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نشأت الديهي: حفاوة السيسي بعدلي منصور يُسجَل في كتب التاريخ

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه لم يرَ حفاوة رئيس بسابقيه مثلما شاهده في "مشهد نادر غير مسبوق يسجل في كتب التاريخ" من تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالرئيس المؤقت السابق عدلي منصور.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأحد، أن الرئيس السيسي احتفى بـ"منصور" حيث أطلق اسمه على محطة من المحطات التبادلية الكبيرة في مترو الأنفاق؛ وذلك نظير تأديته خدمات جليلة للوطن في وقتٍ عصيب.
وأشار إلى أن الرئيس السابق أزاح الستار عن اللوحة التذكارية أثناء افتتاح محطة "عدلي منصور" في الخط الثالث من مترو الأنفاق، ووضع حجر الأساس للمحطة التبادلية.
ولفت إلى أن السيسي لم يطلق اسمه على أي مشروع ضمن 12 ألف مشروع تم تدشينه خلال الست سنوات الماضية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قدم هدية تذكارية للمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، كما افتتح الرئيس المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.

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