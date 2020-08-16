» الوزير: السيسى استخرج اشتراك مترو مدى الحياة ورفض ياخده غير لما يدفع ثمنه

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قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن محطة بشتيل مركزية لكل قطارات الصعيد وبها نشاط استثماري يخدم المحطة، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من هذه المحطة خلال عامين.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي بلمسته الإنسانية قدر المستشار عدلي منصور كما يقدر كل الرموز وجعله يفتتح المحطة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.

وأردف، «ملتزمون تجاه المواطنين بأن تكون أسعار التذاكر ثابتة وتتولى الدولة دعمها »، متابعا، «أتوقع أن يركب السيسي أول قطار في السادسة من صباح الغد لاستطلاع أحوال المواطنين».

وأكد الوزير، أنه تم عمل كارنيه اشتراك مدى الحياة في مترو الأنفاق للرئيس السيسي ورفض أن يأخذه دون أن يدفع المقابل المادي له، وطلب عمل اشتراك للرئيس عدلي منصور.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى ان الرئيس السيسي يدفع كارتة الطرق حتى ىيكون مثال يحتذى به



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