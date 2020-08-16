» أفضل الأطعمة التي تعزز الحالة المزاجية.. تعرف عليها

16 أغسطس 2020 - 09:17 م

حددت خبيرة تغذية أسترالية، خمسة أطعمة قالت إنها تساعد في تحسين المزاج على الفور.





قالت فيرست سوزي، إن تناول الخضار وسمك السلمون الأطلسي والمكسرات والعجين المخمر الكامل والموز بانتظام يمنحك طاقة كافية لتستمر طوال اليوم.





وتوجد هذه الأطعمة بشكل شائع في نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي، وهو نمط غذائي شائع يدعم الرفاهية العامة والصحة العقلية.





وأوصت بتناول كمية كبيرة من الخضار "ذات الألوان الزاهية" بزيت الزيتون البكر الممتاز.





وقالت: "لا يهم ما إذا كانت اختياراتك نيئة أو مطبوخة أو معصورة، لكن تذكر أنه سيتم تعزيز امتصاص العناصر الغذائية إذا كنت تستهلك بعضًا من طعامك الطازج بزيت الزيتون البكر الممتاز، وهو طعام آخر يظهر بشكل بارز في نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي".









كما أن الكثير من الخضروات، مثل البروكلي والخيار والجزر، تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول بعد تناولها بوقت قصير، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.









سمك السلمون الأطلسي









يأتي السلمون الأطلسي ضمن قائمة الأطعمة التي تعزز المزاج لأنه يحتوي على كميات عالية من الدهون الصحية ، DHA ، EPA وفيتامين د.









تناول سمك السلمون في كثير من الأحيان لن يعزز المزاج فحسب، بل إنه غني أيضًا بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد في خفض ضغط الدم وتقلل من فرص الإصابة بمشاكل صحية متعلقة بالقلب.









وأوصت سوزي بتضمين 100 جرام من سمك السلمون في النظام الغذائي كل يومين إن أمكن.

















المكسرات









قالت سوزي إن المكسرات موجودة أيضًا بشكل شائع في النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط، لأنها تحتوي على البروتين والدهون الجيدة والسيلينيوم وفيتامين هـ.









وأضافت: "عندما يتعلق الأمر بالمزاج على وجه التحديد، فإن المكسرات ليست فقط غنية بالحمض الأميني التربتوفان، الذي يشارك في إنتاج هرمون السيروتونين، هرمونات الشعور بالرضا".









وأوصت بتناول ما لا يقل عن حفنة من المكسرات كل يوم.









حبوب كاملة من العجين المخمر









أوصت سوزي بتناول العجين المخمر بسبب الفوائد الصحية الإضافية التي يقدمها. وقالت إن العجين المخمر يتضمن عناصر غذائية وبروتين يعزز المزاج ويدعم صحة الأمعاء. ويعد تناول شريحة واحدة على الأقل يوميًا مع زبدة الفول السوداني أو العسل طريقة مثالية لبدء اليوم.









الموز









بينما من المعروف أن الموز يحتوي على كميات عالية من البوتاسيوم وفيتامين ب ، إلا أن القليل قد يعلم أيضًا أنه غذاء فوري يحسن المزاج.









قالت سوزي إن موزة واحدة تقدم ما يقرب من ثلث الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين ب 6 ، وهو أمر حيوي لإنتاج الطاقة في الجسم.







