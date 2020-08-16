عروس تستبعد صديقة طفولتها من حفل زفافها بسبب شكل أسنانها

16 أغسطس 2020 - 08:32 م

تعرضت عروس لانتقادات شديدة لرغبتها في التخلي عن صديقة طفولتها بصفتها وصيفة الشرف، مبررة ذلك بكونها تعاني من "أسنان سيئة".





ونشرت العروس تدوينة على موقع "فيس بوك" قالت فيها: "أنا لا أحاول جذب الانتباه، لكني بحاجة إلى آراء. لقد تحدثت أنا وصديق طفولتي دائمًا عن التواجد في حفلات زفاف بعضنا البعض".





وأضافت: "أنا أختار وصيفة الشرف الخاصة بي وأريد حقًا أن أطلب منها أن تكون (وصيفة الشرف) الخاصة بي. مشكلتي ... لم أرها بصريًا منذ فترة، لكن بالأمس شاهدت مقطع فيديو لها وفي وقت ما مؤخرًا ظهر تجويف كبير في أسنانها الأمامية".





الأمر الذي يجعلها تتخوف من اختيارها كوصيفة شرف لها في اليوم الكبير، فعلى الرغم من أنها تعشق صديقتها لكنها لا تريد أن تنظر إلى الصور مرة أخرى.





وتابعت العروس: "ما عليك فعله ولا تريد أن تجرح مشاعر أحد! خطيبي قلق أيضًا. هل أسألها وأخاطر بالصداقة؟"، وفق ما نقلت صحيفة "ذا صن".





وتمت مشاركة "برنت سكين" لرسالة العروس على موضوع عار للزفاف على منصة "ريديت" للتواصل الاجتماعي، حيث لم يتراجع المستخدمون عن تعليقاتهم.





كتب أحدهم: “يف كان شكل أصدقائي في حفل زفافي. أنا فقط أريدهم أن يكونوا سعداء وأن يقضوا وقتًا ممتعًا ويحتفلون معي مهما كان الأمر. هذا مروع".







وأضاف آخر: "الجحيم المقدس، إنه لأمر مدهش كم من الناس ينسون ما هو الزفاف الحقيقي، أن يتزوجوا لبقية الحياة".









وعلق أحدهم: "لذا، لا تقلق من أن يكون الصديق في وضع مالي سيئ ويحتاج إلى رعاية لا يحصل عليها. قلقة بشأن صور الزفاف".







