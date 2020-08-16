ماليزيا تمنح شيخ الأزهر جائزة الشخصية الإسلامية الأولى في 2020

16 أغسطس 2020 - 08:29 م

قرر السلطان عبد الله أحمد شاه، ملك ماليزيا، منح الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، جائزة "الشخصية الإسلامية الأولى لعام 1442هـ/2020م" وهي الجائزة السنوية التي يتم منحها للشخصيات المرموقة دوليًّا، التي تلعب دورًا بارزًا في خدمة الإسلام والمسلمين.





وأعلن الدكتور ذو الكفل محمد البكري، وزير الشؤون الإسلامية الماليزي، أنه قد تم منح هذه الجائزة إلى شيخ الأزهر تقديرًا له ولدور مؤسسة الأزهر في خدمة الدين الإسلامي والأمة الإسلامية.



