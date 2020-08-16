وضعتا جدول لمعاشرتهما.. توأم تتزوجان شقيقين توأم وتحملان في يوم واحد

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التوائم
التوائم

محمد فضل- متابعات

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زواج

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معاشرة

في واقعة مثيرة ومصادفة نادرة .. تزوجت شقيقتان من أستراليا وهما توأم متطابقتان من شقيقين توأم ايضا، ، وما يبعث على الاندهاش أن الشقيقتين التوأم حملا في يوم واحد.

والتقت بريتاني وبريانا دين (33 عامًا) بزوجيهما جوش وجيريمي ساليرز (35 عامًا) في عام 2017، في مهرجان مخصص للتوائم، حيث تمت الخطوبة بعد ستة أشهر فقط، وتم خفل الزواج في صيف 2018.

لم ينته الأمر عند هذا الحد، فبعد أن احتفل التوائم الأربعة بزواجهم  في يوم واحد ، لم يمر فترة طويلة عليهم ، حتى أذاعوا عبر صفحتهم على تطبيق “إنستجرام” نبأ قدوم طفلين لهما في الطريق، وكشفوا لمتابعيهم أن الحمل كان في يوم واحد.

وقال التوأم لمتابعيهما على “إنستجرام “نحن سعداء وممتنون لتجربة حالات الحمل المتداخلة ومشاركة هذه الأخبار معكم جميعًا! .. لن يكون أطفالنا أبناء عمومة فحسب، بل سيكونون أشقاءً وراثيين كاملين”.

وخطط الأشقاء للحمل في يوم واحد منذ مايو الماضي ، وهما يشعران بسعادة غامرة ، لا توصف بعد أن تحققا هدفهما

فيما قالت بريتاني:  لقد مررنا بمعظم معالم حياتنا معًا، أعياد الميلاد، والحصول على رخصة القيادة، والتخرج، وحفل زفافنا المزدوج. ، وأعتقد أن هناك شيئًا ما نود تجربته معًا ، سيكون هذا هو الحدث الضخم القادم، ونود تجربته معًا، ومن الأفضل أن نفعل ذلك”.

ولتحقيق هدفهما، عمل الزوجان بجد على “توقيت” جداولهما الحميمية، بشكل دقيق ، وجاءت الثمار كما خططا.

وفي العام الماضي، أخبرت الأختان التوأم برنامج (Australia’s Today ) أنهما يرغبان في الوصول إلى هذا الحدث في نفس الوقت.


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