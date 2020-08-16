» قرار عاجل من الأهلي بشأن شريف إكرامي

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بيراميدز يقدم عرضا ضخما لنجم الأهلي بوساطة شريف إكرامي

استبعد  النادي الأهلي، حارس مرماه شريف إكرامي نهائيًا، كما أعلن خروجه من قائمة الفريق، بحسب أمير هشام مقدم برنامج “تريند”.



وكان النادي الأهلي قد أعلن بالأمس توقيع غرامة مالية على شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الكروي مساء السبت.



وصرح “هشام”: بـ: «نبأ عاجل النادي الأهلي يقرر استبعاد شريف إكرامي لنهاية الموسم، وخروجه من قائمة الفريق».


وكان الأهلي قد قرر توقيع غرامة مالية على شريف ا?كرامي حارس الفريق بعد حديثه في وساي?ل التواصل الاجتماعي عن رمضان صبحي ونادي بيراميدز.



وأوضح الأهلي أن السبب في العقوبة هو مخالفة شريف إكرامي قواعد النادي التي تمنع ا?ي لاعب من الحديث عن لاعبين وا?ندية ا?خرى.



وكان شريف إكرامي قد أعلن رحيله عن الأهلي فور انتهاء الموسم الحالي، نظرًا لعدم مشاركته ورغبته في خوض تجربة جديدة من أجل الحصول على فرصة للمشاركة.


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