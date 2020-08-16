بيان غاضب من الأزهر بعد إضرام النار في مسجد "السلام"

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محمد فضل- متابعات

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حرق

بيان

الأزهر

مسجد السلام

ندّد مرصد الأزهر فى بيان له اليوم الأحد، بمحاولة إضرام النار بمسجد "السلام" فى مدينة ليون جنوب غرب فرنسا، بحادث ثان من نوعه في أقل من أسبوع.

وحذر المرصد من أن تلك المحاولة الثانية ربما تكون حلقة فى سلسلة من أعمال الكراهية والعنف ضد المسلمين هناك.

وأعرب عن رفضه لقرار بلدية سرقسطة الأسبانية الذى يقضى بمنع المسلمين غير المسجلين فى المدينة من دفن ذويهم وفقا للشعائر الإسلامية، واستنكاره استخدام الدعاية الانتخابية فى ألمانيا للهجوم على الإسلام معتبرا ذلك مؤشرا خطيرا ضد الديمقراطية.

كما دان المرصد نشر محتوى مسيء للنبي محمد في الهند، والذي تسبب فى اندلاع مواجهات بين الشرطة الهندية والمسلمين أسفرت عن سقوط قتلى واعتقال العشرات، وأكد أن نشر مثل هذا المحتوى العدائي من شأنه تأجيج الفتن الطائفية بين أبناء الوطن الواحد وهو الأمر الذي ترفضه الشرائع والأعراف.


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