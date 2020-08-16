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فيديو فاضح للفنانة ميريام كلينك

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مريام كلينك
مريام كلينك

محمد فضل- متابعات

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فيديو

عيد ميلاد

مريام كلينك

فاضح

أحدث مقطع فيديو للفنانة وعارضة الأزياء اللبنانية ميريام كلينك، في موجة غضب وهجوم عليها، بسبب ما اعتبره الجميع فيديو فاضح لها.

حيث ظهرت ميريام كلينك خلال الاحتفال بعيد ميلادها مع دولارات تتطاير يوم 14 أغسطس، في وقت تعيش فيه بلادها ظروفا معيشية صعبة.

واحتفلت النجمة الاستعراضية اللبنانية بعيد ميلادها أول أمس، بتأدية رقصة تتطاير فيها مئات الدولارات، فيما يعاني فيه وطنها أزمة معيشية خانقة، ومأساة انفجار مرفأ بيروت.

وشاركت الجمهور رقصة مع عدة صور ومقاطع فيديو من احتفالها بهذه المناسبة.

وظهرت كلينك وهي ترتدي ملابس زهرية وترقص بطريقة مثيرة حاملة بين يديها كمية من الدولارات، عمدت إلى رميها في الهواء والتباهي بهذا المبلغ، لتقوم بعد ذلك بوضعه في "التوب" الذي ترتديه جهة الصدر، لكن الأمر الأكثر استفزازا هو وضعها للدولار في حذائها.

وكان اللافت أن كلينك كانت أمنيتها الأولى خلال هذه المناسبة هي أن تكون الأيام المقبلة أفضل من سابقاتها، قائلة: "عيد ميلاد سعيد للملكة".

وبدت ميريام بقمة السعادة، وهي تطفئ شمعتها الجديدة، فحمل قالب الحلوى مجسما لتاج وشعار مملكة كلينكستان QMK .

وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما عنيفا عليها خاصة في ظل تسارع دول عديدة لتقديم المساعدات للبنان بسبب الأضرار البالغة التي لحقت به جراء انفجار مرفأ بيروت.




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