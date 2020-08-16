«بايدن» يقدم تعازيه في وفاة شقيق «ترامب»

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فتحي مجدي

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قدم نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، تعازيه وزوجته للرئيس دونالد ترامب اليوم في وفاة شقيقه الأصغر روبرت.
وكتب المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية عبر حسابه على موقع "تويتر": "السيد. الرئيس، جيل وأنا حزينان عندما علمنا بوفاة أخيك الأصغر روبرت. أعلم الألم الهائل لفقدان أحد أفراد أسرته وأدرك مدى أهمية الأسرة في مثل هذه اللحظات. أرجو أن تعلم أن صلواتنا معكم جميعًا". 

وتوفي روبرت ترامب (71 عامًا)، بعد يوم واحد من زيارت ترامب له في المستشفى بنيويورك.

وقال ترامب إن أخاه الأصغر روبرت توفي ليل السبت. وأضاف في بيان: "بقلب حزين أعلن أن أخي الرائع، روبرت، توفي الليلة. لم يكن أخي فقط، لقد كان أعز أصدقائي. سنفتقده كثيرًا، لكننا سنلتقي مرة أخرى. ذكراه ستعيش في قلبي إلى الأبد. روبرت، أحبك. ارقد في سلام".

وكان روبرت ترامب (71 عامًا) أصغر من الرئيس (74 عامًا) وكان يعمل مديرًا تنفيذيًا في قطاع الأعمال ومطورًا عقاريًا.


وقام ترامب بزيارة مشوبة بالعواطف لرؤية أخيه المريض في مركز وايل كورنيل الطبي في نيويورك قبل ذهابه إلى ناديه للجولف في بيدمنستر بولاية نيوجيرزي لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.


وقال مساعد إن من المتوقع حضور الرئيس الجنازة. ولم يتم كشف النقاب عن سبب الوفاة. وقال ترامب للصحفيين الجمعة إن أخاه "يمر بوقت عصيب" نتيجة مرض لم يكشف النقاب عنه.


ووفقًا لما ذكره صديق مقرب للعائلة تحدث إلى صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن روبرت، الذي قيل إنه تناول مخففات الدم، عانى من نزيف دماغي بدأ بعد سقوطه مؤخرًا.  


على مدى الأسابيع القليلة الماضية، لم يتمكن من التحدث عبر الهاتف، وفقًا لما للمصدر ذاته.




كان روبرت ترامب ، أحد أشقاء الرئيس الأربعة ، مسؤولًا تنفيذيًا كبيرًا سابقًا في منظمة ترامب. وهو مدير تنفيذي للأعمال ومطور عقاري يدير ممتلكات شركة "منظمة ترامب" العقارية خارج مانهاتن.


وهو أيضًا رئيس إدارة ترامب، وهو صندوق استئماني مملوك للعديد من أفراد العائلة. كان روبرت متزوجًا من بلين ترامب حتى انفصلا في عام 2007، وزوجته الحالية هي آن ماري بالان.


وأشقاء دونالد وروبرت الآخرون هم ماريان (80 عامًا)، إليزابيث (75 عامًا)، وفريد، الذي توفي عام 1981 عن عمر يناهز 42 عامًا.

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