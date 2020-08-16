» الخميس فتح باب الترشح لنقيب القراء

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اجتماع

النصاب القانونى

مجلس الادارة

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تبدا الخميس المقبل نقابة محفظي وقراء القران الكريم تلقي طلبات الترشح لمقعد النقيب ومقاعد اعضاء مجلس الادارة.

وقالت النقابة في بيان منذ قليل ان تلقي الطلبات سوف يستمر حتى السبت 29 أغسطس الجاري، وجاء ذلك عقب اجتماع مجلس الادارة في الجلسة التي عقدت السبت 18 يوليو الماضي.

ومن المقرر ان تعقد الجمعية العمومية وتجري عملية الانتخابات 17 سبتمبر المقبل من الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء.

وأوضحت أنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانونى، يؤجل الاجتماع إلى يوم السبت الموافق 19 سبتمبر المقبل من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء، وفى حالة تساوى عدد الأصوات على مقعد النقيب تعاد الانتخابات يوم السبت الموافق 26 سبتمبر المقبل.


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