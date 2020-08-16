بالصور.. عنكبوت يتسبب في حادث سير

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عنكبوت يتسبب في حادث سير

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تعرض قائد سيارة لحادث سير، بعد أن حطم لافتة طريق في ووتون بجزيرة وايت (أقصى شمال القناة الإنجليزية)، بعد أن رأى عنكبوتًا داخل السيارة.
كان سائق السيارة يحاول إزالة العنكبوت المخيف عندما اصطدم بعمود يحمل لافتة في منتصف الطريق، ما أدى إلى تدمير الواجهة الأمامية للسيارة.
غير أن السائق الذي نجا من الحادث تعرض لإصابات طفيفة، بحسب منشور لشرطة جزيرة وايت عبر موقع "فيس بوك"، قالت فيه: "يسعدنا أن نقول إن السائق أصيب بجروح طفيفة فقط من هذا الحادث". 


وحثت قائدي السيارات على إبقاء أعينهم على الطريق، قائلة: "ولكن كما هو الحال دائمًا، يرجى إبقاء عينيك على الطريق حيث يوجد الكثير من الانحرافات في هذا الوقت من العام"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميرور".

وأثار المنشور موجة من الردود على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك امرأة تجنبت بصعوبة مصيرًا مشابهًا.

وكتبت بروني باترسون: "إنه لأمر مروع وجود عنكبوت في السيارة. حدث ذلك لي ذات مرة بينما كنت أنتظر عند إشارات المرور التي تتحول من فيرلي إلى طريق مزدوج. قفزت. جاء رجل شرطة لطيف للغاية في سيارة الدورية في المسار الآخر لإنقاذي، بمجرد أن توقف عن السخرية مني".

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