الصحة العالمية: كورونا يدق ناقوس الخطر في 30 دولة

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كشفت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها يوم أمس السبت، عن إحصائيات مرتفعة لفيروس كورونا المستجد في أكثر من 30 دولة.

وذكرت أن أكثر من 30 دولة سجلت حالات إصابة يومية بفيروس كورونا تجاوز عددها الألف حالة.

وحسب البيانات التي تلقتها المنظمة من السلطات الوطنية حتى الساعة الثامنة صباحا بتوقيت غرينيتش السبت، تتصدر 4 دول هذه  القائمة بتسجيلها أكثر من 10 آلاف إصابة يوميا، وهي الهند والبرازيل والولايات المتحدة وكولومبيا.

وسجلت الهند 65002 حالة إصابة جديدة تليها البرازيل بـ 60091 إصابة، والولايات المتحدة بتسجيلها 52799 حالة، وتأتي في المركز الرابع كولومبيا بـ11286 حالة.

وتضم فئة الدول التي تسجل بين ألف و10 آلاف حالة يومية بشكل أساسي في أمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة في بيرو 9441 حالة وفي الأرجنتين 7498 حالة. وتخطت الإصابات الجديدة بالمرض في المكسيك 7 آلاف لتصل إلى 7371 حالة وتليها تشيلي بتسجيلها 2077 حالة وبوليفيا بـ 1388 حالة، والدومينيكان مسجلة 1354 حالة وفنزويلا بـ1281 حالة ثم غواتيمالا بعدد 1144 حالة وبعدها كوستاريكا بـ 1072 حالة وبنما بـ 1069 حالة والإكوادور بـ1066 حالة.

وفي أوروبا، بلغت حصيلة الإصابات اليومية في إسبانيا 5479 حالة، بينما سجلت روسيا 5061 حالة، وفرنسا 2667 إصابة وتليها أوكرانيا بـ 1847 حالة وبريطانيا بـ 1440 حالة وألمانيا ورومانيا بتسجيلهما نفس عدد الحالات وهو 1415.

وفي آسيا، بلغ عدد الإصابات المسجلة في يوم واحد في الفلبين 6134 حالة، وفي العراق 4013 حالة، وإيران 2501 حالة. ووصل إجمالي الإصابات الجديدة في بنجلاديش إلى 2766 حالة وتليها إندونيسيا بـ 2307 حالة وكازاخستان بعدد 1847 حالة والسعودية مسجلة 1383 حالة واليابان بـ 1360 حالة وتركيا بـ 1226 حالة.

وفي إفريقيا، بلغ عدد الحالات الجديدة في جنوب إفريقيا والمغرب وإثيوبيا 6275 و1306 و1038 على التوالي، وهي الدول الإفريقية الثلاث التي تراوح فيها عدد الإصابات اليومية بين ألف و10 آلاف حالة.

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