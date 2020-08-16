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مطعم في الصين يوزن الزبائن قبل الأكل

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مطعم في الصين يوزن الزبائن قبل الأكل
مطعم في الصين يوزن الزبائن قبل الأكل

فتحي مجدي

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طباخ في مطع صيني يبصق في الطعام (فيديو صادم)

اعتذر مطعم في الصين عن سياسته المثيرة للجدل، المتمثلة في مطالبة رواد المطعم بوزن أنفسهم قبل الدخول، في استجابة لحملة وطنية جديدة ضد هدر الطعام.
وتعرض مطعم لحوم البقر في مدينة تشانجشا بوسط البلاد لانتقادات شديدة على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين بعد أن كشف الجمعة النقاب عن اعتزامه تطبيق سياسته الجديدة. 

وطالب المطعم من زبائنه الوقوف على الميزان ومسح بياناتهم ضوئيًا في تطبيق ذكي يوصى لهم باختيارات الطعام بناء على أوزانهم وقيمة السعرات الحرارية للأطباق، وفقًا لتقرير صادر عن خدمة الأخبار الصينية.

وكان الرئيس شي جين بينج حث مؤخرًا، الصينين على التوقف عن إهدار الطعام، حيث أدت جائحة فيروس كورونا والفيضانات الخطيرة الشهر الماضي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وردًا على ذلك، حثت مجموعات المطاعم الإقليمية العملاء على طلب طبق واحد أقل من المتواجدين على الطاولة، في محاولة لقلب العادة الثقافية المتأصلة في طلب طعام إضافي لوجبات جماعية.

وعرض مطعم لحوم البقر، لافتات كتب عليها "كن مقتصدًا ومثابرًا، روج للأطباق الفارغة" و"تشغيل طبق فارغ"، في إشارة إلى الحملة الوطنية، وفقًا للصور المنشورة في وسائل الإعلام المحلية.

وفي رد فعل سريع على سياسة المطعم، انتشرت هاشتاجات أكثر من 300 مليون مرة على منصة التواصل الاجتماعي الصيني "ويبو". 

وقال المطعم إنه "آسف بشدة" لتفسيره لحملة مكافحة النفايات.

وفي رد فعل سريع على تلك السياسة، انتشرت الهاشتاغات المتعلقة به أكثر من 300 مليون مرة على منصة التواصل الاجتماعي الصينية "ويبو".  

في المقابل، أعرب المطعم عن "أسفه الشديد" لتفسيره لحملة مكافحة هدر الطعام.  

وقال في اعتذار نُشر على شبكة الإنترنت: "كانت نيتنا الأصلية هي الدعوة إلى وقف الهدر وطلب الطعام بطريقة صحية، ولم نجبر العملاء على وزن أنفسهم".  
 
وشنت وسائل الإعلام الحكومية الصينية أيضًا حربًا على مقاطع الفيديو الفيروسية التي تتناول الشراهة عند تناول الطعام، والمعروفة باسم "mukbang"، بينما وعدت منصات البث المباشر بإغلاق الحسابات التي تروج للإفراط في تناول الطعام وإهداره.

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