دبي.. الإيقاع بإفريقي ارتكب جريمة بطريقة ذكية

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أوقعت الشرطة في إمارة دبية بدولة الإمارات العربية، بشاب إفريقي حاول تصدير مواد مخدرة إلى إحدى الدول الأوروبية، عبر إخفائها بطريقة ذكية داخل دمى بلاستيكية.

وأوضحت النيابة العامة أن كمية المخدرات المضبوطة بلغت نحو 3 كج و161 جراما من مادة الـ"ميثامفيتامين".

وأشارت إلى أن المتهم توجه إلى مركز لشحن الألعاب إلى دولة أوروبية، وأبلغ الموظف بأوزان الصناديق الخاصة به، إلا أن الأخير لاحظ وجود اختلاف في بعض أوزانها، ففتح إحداها ليعثر على المواد المخدرة.

وأكدت النيابة أن شركة الشحن استدعت الشرطة فحضرت إلى المكان، وفتشت الشحنة لتعثر على 10 لعب تحتوي على الكمية المذكورة من المواد المخدرة، قبل أن يتم التواصل معه من قبل الموظف واستدراجه وإلقاء القبض عليه من قبل الشرطة.

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