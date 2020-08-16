الدولار يحقق مفاجأة أمام الجنيه اليوم الأحد

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تعرف على أسعار الدولار اليوم الأحد

حملت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد مفاجأة غير متوقعة، حيث هبط سعر العملة الأمريكية في بنكين مقارنة بمستواه الخميس الماضي.

في مصرف أبو ظبي الإسلامي، هبط سعر العملة الأمريكية 4 قروش عند 15.89 جنيه للشراء، و 15.99 جنيه للبيع.

وفي البركة أيضًا تراجع سعر الدولار قرشا واحدا إلى 15.89 جنيه للشراء، و 15.99 جنيه للبيع.

وفي بنك التجاري الدولي استقر عند 15.87 جنيه للشراء، و 15.97 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية استقر عند 15.87 جنيه للشراء، و 15.98 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك القاهرة عند 15.88 جنيه للشراء، و 15.98 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنك التعمير والإسكان عند 15.88 جنيه للشراء، و 15.98 جنيه للبيع.

بينما سجل في بنك كريدي أجريكول عند 15.89 جنيه للشراء، و 15.99 جنيه للبيع.

أما بنك مصر فاستقر السعر عند 15.88 جنيه للشراء، و 15.98 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري استقر عند 15.89 جنيه للشراء، و 15.98 جنيه للبيع.

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