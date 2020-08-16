اختراق بيانات قادة بالجيش الألماني

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قالت قناة ARD TV، إن مجموعة من المجهولين، نفذت الأسبوع الماضي هجوما سيبرانيا على مؤسسة تقدم خدمات النقل للقوات المسلحة الألمانية، وكذلك لأعضاء البوندستاج (البرلمان الألماني).

وتمكن القراصنة، من الوصول إلى البيانات الشخصية لعناصر الجيش وللسياسيين الألمان.

وأكد مصدر في وزارة الدفاع الألمانية، للقناة التلفزيونية، صحة المعلومات المتعلقة بهجوم الهاكر على الشبكة المعلوماتية لمؤسسة BW-Fuhrpark Service GmbH.

وذكر المصدر، أنه تم إبلاغ الوزارة بوقوع الحادث، يوم الخميس، وبعد ذلك بدأ التحقيق.

وجاء في رسالة أرسلتها إدارة البرلمان، إلى النواب أنه لا يزال مجهولا "الغرض من الهجوم، ونوعه ومداه، وكذلك ما إذا كان هناك تلاعب أو تسريب للبيانات. ويجري التحقيق في ملابسات الحادث".

وشركة BW-Fuhrpark Service GmbH مملوكة بنسبة 75.1? لوزارة الدفاع الألمانية، و 24.9? من أسهمها تعود لشركة السكك الحديدية Deutsche Bahn.

ووفقا لصحيفة "بيلد"، استخدم النواب الألمان خدمات الشركة 142 ألف مرة، في عام 2019.



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