اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون تجاه السعودية

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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أن قواته اعترضت ودمرت مساء اليوم الأحد صاروخا باليستيا أطلقته جماعة الحوثي باتجاه المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، تأكيده أن الصاروخ أطلق باتجاه "الأعيان المدنية والمدنيين في المنطقة الجنوبية"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان التحالف عن تدميره عددا من طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون من العاصمة اليمنية صنعاء تجاه حدود البلاد.



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