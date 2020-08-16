  • الأحد 16 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر11:33 م
Advertisements
بحث متقدم
السيسي وسلمان

بيان مصري قوي دعمًا للسعودية

وافدين في الكويت

الكويت تقرر إنهاء عمل جميع الوافدين من هذه الفئة العمرية

ماليزيا تمنح شيخ الأزهر جائزة الشخصية الإسلامية الأولى في 2020

ماليزيا تمنح شيخ الأزهر جائزة الشخصية الإسلامية الأولى في 2020

كامل الوزير

بعد زيادتها.. وزير النقل يعلن الأسعار الجديدة لتذاكر مترو الأنفاق

وزير التعليم العالي

"التعليم العالي": دواء بـ20 جنيهًا يدمر كورونا

أرشيفية

«داعش» قد يعمل على تسريع الموجة الثانية العالمية من كورونا

الدولار

الدولار يحقق مفاجأة أمام الجنيه اليوم الأحد

محمد صلاح

مفاجاه من "يوفنتوس" لضم "صلاح"

ضاحي خلفان نائب شرطة دبي

عبر قناة إسرائيلية.. خلفان يفجر مفاجأة عن اغتيال المبحوح

مشيخة الأزهر الشريف

بيان غاضب من الأزهر بعد إضرام النار في مسجد "السلام"

إثيوبيا تهنئ الإمارات باتفاقية السلام مع إسرائيل

عرب وعالم

آبي أحمد
آبي أحمد

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

الجارالله: للأسف الكويت ستكون آخر المطبعين مع إسرائيل

#

ثاني دولة خليجية تعلن تأييدها لاتفاق الإمارات مع إسرائيل

#

الجارالله: السلام مع إسرائيل مكسب.. شكرا رجال الإمارات الشجعان

#

تدوينة مثيرة لمشاري راشد عن التطبيع مع إسرائيل

إسرائيل

الامارات

السلام

إثيوبيا

هنأت إثيوبيا دولة الإمارات العربية المتحدة على ما حققته نتيجة مفاوضات طويلة إلى التوصل لاتفاق سلام مع إسرائيل، وفق ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية .

وبعث رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بتهنئته  للإمارات على التوصل لمعاهدة السلام مع إسرائيل .

واعتبر رئيس الوزراء الإثيوبي أن معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية مهمة ضمن الجهود العالمية لضمان الأمن والاستقرار .

ووصف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عقيدته في السلام على أنه "السلام مقابل السلام" و"السلام من القوة" وأنها خلقت علاقات رسمية مع الإمارات العربية المتحدة .

وقال نتنياهو، في تصريحات أدلى بها اليوم الأحد، نقلتها الصحف الإسرائيلية: "بموجب هذه العقيدة، لا يتعين على إسرائيل الانسحاب من أي منطقة، وتحصل الدولتان على ثمار السلام الكامل والمفتوح ".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

يا بيروت

فراج إسماعيل

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» كورونا ينتشر بين بائعات الهوى ويثير مخاوف في إسبانيا
» الشرطة البريطانية تحذر من حبوب «دونالد ترامب»: خطر على الصحة
» بيان مصري قوي دعمًا للسعودية
» أفضل الأطعمة التي تعزز الحالة المزاجية.. تعرف عليها
» الوزير: الرئيس اتخذ هذا القرار حفاظًا على أرواح المواطنين
» كورونا يسجل أسوأ حصيلة يومية في المغرب
» الوزير: السيسى استخرج اشتراك مترو مدى الحياة ورفض ياخده غير لما يدفع ثمنه
» دخلت أرضًا زراعية لقضاء حاجتها.. فاغتصبت وقتلت
» قرار عاجل من الأهلي بشأن شريف إكرامي
» الخميس فتح باب الترشح لنقيب القراء
» رسالة مؤثرة من طفل والده محبوس لأجل غير مسمى بسبب سرقة هاتف

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:57 ص

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة