إثيوبيا تهنئ الإمارات باتفاقية السلام مع إسرائيل

محمد فضل- متابعات
هنأت إثيوبيا دولة الإمارات العربية المتحدة على ما حققته نتيجة مفاوضات طويلة إلى التوصل لاتفاق سلام مع إسرائيل، وفق ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية .
وبعث رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بتهنئته للإمارات على التوصل لمعاهدة السلام مع إسرائيل .
واعتبر رئيس الوزراء الإثيوبي أن معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية مهمة ضمن الجهود العالمية لضمان الأمن والاستقرار .
ووصف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عقيدته في السلام على أنه "السلام مقابل السلام" و"السلام من القوة" وأنها خلقت علاقات رسمية مع الإمارات العربية المتحدة .
وقال نتنياهو، في تصريحات أدلى بها اليوم الأحد، نقلتها الصحف الإسرائيلية: "بموجب هذه العقيدة، لا يتعين على إسرائيل الانسحاب من أي منطقة، وتحصل الدولتان على ثمار السلام الكامل والمفتوح ".
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