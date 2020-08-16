مفاجأة.. أحمد فتحي يتراجع عن الرحيل بسبب رمضان صبحي

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بدأ أحمد فتحي لاعب الأهلي يفكر بالتراجع عن الانتقال لبيراميدز، خاصة بعد علمه بالراتب الذي سيحصل عليه رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي القادم إلى النادي الأهلي .

وسيدفع بيراميدز راتبا للاعب القادم من الدوري الإنجليزي تقدر قيمته بـ2 مليون يورو، بالمقابل سيحصل فتحي على مليون دولار فقط .

وطالب فتحي إدارة بيراميدز برفع قيمة عقده مثلما سيحدث مع عبد الله السعيد لاعب الفريق والذي وضع شرطا فى عقده يمنحه الحق في عدم حصول أي لاعب على راتب أعلى منه، وفي حال التعاقد مع لاعب يحصل على راتب أكبر منه يتم مساواته به، حسب اليوم السابع.

وهدد فتحي بالاستمرار مع الأهلي، وعدم تفعيل تعاقده مع الفريق، في حال عدم تلبية رغباته والمساواة برمضان صبحي وذلك وفقا لتصريح الإعلامي عمر ربيع ياسين على محطة "النهار" المصرية .

وتحدث مسؤلو النادي الأهلي حول رغبة فتحي بالاستمرار مع الفريق مع مدرب الفريق الفرنسي رينيه فايلر، الذي قلل من أهمية بقائه وترك الأمر برمته تحت تصرف إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب .


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