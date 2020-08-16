نقابة الأطباء تعتذر عن نعي عصام العريان

16 أغسطس 2020 - 03:49 م

اعتذرت نقابة الأطباء، عن نشر خبر نعي وفاة القيادي في جماعة "الإخوان المسلمين"، عصام العريان، عضو مجلس النقابة الأسبق .

وقالت النقابة، في بيان لها: "نظرا لما أثير حول نشر خبر وفاة الطبيب وعضو مجلس النقابة الأسبق الدكتور عصام العريان من لغط، فوجب إيضاح أن النشر لم يتم لأي غرض سياسي تنأى النقابة عن الدخول فيه ".

وتابعت: "تعتذر النقابة عن إثارة مشاعر أسر الشهداء والأطباء الذين تناولوه بتحفظ واستياء ملحوظ ".

وكانت نقابة الأطباء نعت القيادي الإخواني، عصام العريان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، كالآتي: «توفي إلى رحمة الله الدكتور عصام العريان، أمين صندوق النقابة الأسبق، خالص العزاء لأسرته، ونسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعة ».