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كويتي ينتقم من أردني تحرش بزوجته أمامه على الشاطئ

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انتقم رجل كويتي، من آخر أردني وابنه ولاحقهما بسكين، بعد ان تحرش الأردني بزوجته امامه أثناء وجودهما في أحد شواطئ منطقة الفنطاس .

وقال الكويتي لرجال المباحث مبررا اعتداءه: إن الأردني كان تحرش بزوجته أمام عينيه .

ووفقاً لصحيفة ”الراي“ المحلية، ”بدأت الواقعة بشرارة بين الكويتي وشخص اتضح لاحقا أنه من الجنسية الأردنية وفي الثلاثينات من عمره، إذ اتهمه الأول بأنه تحرش بزوجته أثناء تواجدهما في أحد شواطئ منطقة الفنطاس؛ ما دفعه إلى ضربه، وعندما فزع له ابنه وحاول الوقوف معه انهال عليه بالضرب، ثم لاحقهما بسكين، إلا أن عددا من مرتادي الشاطئ سيطروا عليه “.

وتمت إحالة جميع الأطراف إلى مخفر المنطقة، وفتح تحقيق من قبل المباحث في ما حصل، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .


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