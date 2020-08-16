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المالية: 6 مليارات جنيه إتاحات عاجلة للهيئات السلعية والخدمية

مال وأعمال

وزيرالمالية
وزيرالمالية

متابعات- أمينة عبد العال

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معيط: 12.5 مليار جنيه إتاحات عاجلة للهيئات السلعية في شهرين

المالية

الهيئة الوطنية

السلع التموينية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة على توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية المختلفة بالدولة ، لافتا إلي أنه تم صرف عدد من الإتاحات العاجلة خلال شهر يوليو الماضى، بقيمة 6 مليارات جنيه لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، والهيئة القومية لسكك حديد مصر ودعم مترو الأنفاق، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والشركة القابضة للغزل والنسيج .

و أوضح البيان الذي نشرته الوزارة علي صفحتها الرسمية  أن الإتاحات تضمنت 4 مليارات جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية تمثل قيمة الدعم المالي الشهري لسلع البطاقة التموينية، وفروق نقاط الخبز، وفروق تكاليف تصنيع الخبز، إضافة إلى 400 مليون جنيه لتمويل باقي قيمة شراء محصول القمح المحلى موسم 2020، و220 مليون جنيه للهيئة الوطنية للإعلام، حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية نحو العاملين، و50 مليون جنيه للهيئة الوطنية للصحافة، و7,4 مليون جنيه للشركة المصرية لمترو الأنفاق، لدعم التذاكر المخفضة والامتيازات الممنوحة لبعض الفئات كأسر الشهداء، وذوى الاحتياجات الخاصة والمحاربين القدامى، و 335 مليونًا و800 ألف جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر، و 149 مليون و900 ألف جنيه لدعم نقل الركاب.

كما تضمنت الإتاحات أيضا 500 مليون جنيه لوزارة القوى العاملة حتى يتسنى لها صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة، و120 مليون جنيه للشركة القابضة للغزل والنسيج لتغطية تكاليف منظومة استلام وتجارة الأقطان في المحافظات موسم 2020، ومليون و700 ألف جنيه لدعم تجربة زراعة 250 فدان بالقطن قصير التيلة بشرق العوينات، و195مليون و900 ألف جنيه مساهمات من الخزانة العامة فى رأسمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، لتوفير السيولة النقدية اللازمة لصرف مستحقات العاملين، و15مليون و900 ألف جنيه لدعم تكاليف مقاومة آفات القطن المستحقة للبنك الزراعي المصري.


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