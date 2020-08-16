فيديو.. مصرع 63 شخصا جراء الفيضانات بالسودان

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الجزيرة

السودان

الفيضانات

كسلا

مصرع 63 شخصا

قال الدفاع المدني السوداني إن الأمطار التي هطلت في نهاية الشهر الماضي تسببت في إحداث سيول عارمة، والتي أسفرت عن مقتل 63 شخصا.

وفي بيان صدر أوضح أن 14 ألفا 108 منازل و119 بناء حكوميا تدمر كليا، بالإضافة إلى تضرر 16 ألفا و240 منزلا بشكل كبير.

وتهطل عادة أمطار غزيرة بين يونيو وأكتوبر في السودان الذي يواجه سنويا فيضانات كبيرة.

كما أثرت الأمطار الغزيرة في 2019 على 400 ألف شخص، وفق المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية.

وفي آخر تقرير نشره المكتب الأربعاء الماضي أشار إلى أن 185 ألفا و755 شخصا تأثروا بالأمطار، منوها أن الولايتين الأكثر تضررا هما الجزيرة وكسلا الواقعتان في شرق السودان. 

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