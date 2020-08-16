غليان في الأهلي بسبب "إكرامي" واتجاه لتغريمه

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اندلعت أزمة طاحنة داخل النادي الأهلي، بسبب شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خلال الساعات الأخيرة.

وتغيب حارس المرمى عن تدريبات الفريق خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد أن تأكد رحيله عن الفريق بنهاية الموسم، وخروجه من حسابات فايلر.

ويغيب شريف إكرامي منذ فترة، ولكن لجنة التخطيط بالأهلي بدأت في الاستفسار عن ذلك، خاصة بعدما فشل الأهلي في ضم رمضان صبحي بشكل نهائي، والذي يرتبط بعلاقة نسب مع الحارس.

جدير بالذكر أنه خلال الفترة الأخيرة، القت شريحة كبيرة من جمهور الأهلي، باللوم على شريف ووالده إكرامي الشحات، حيث حملتهم مسؤولية رفض رمضان صبحي، البقاء في الأهلي، وتفضيل عرض بيراميدز الأعلى ماليًا.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الأهلي بصدد توقيع غرامة مالية على شريف إكرامي بعد غيابه عن التدريبات، وكان آخرها مران اليوم، ومطالبة الحارس بالانتظام في المران، خاصة وأنه يحصل على مستحقاته كاملة مثل بقية اللاعبين

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